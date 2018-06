Arturo Vidal volvió a dejar la puerta abierta a una posible salida del Bayern

El mediocampista nacional Arturo Vidal dejó este martes abierta la puerta a una posible salida del Bayern Münich y destacó además el rendimiento de los jugadores que son llamados a ser el recambio del seleccionado chileno.

Consultado por si seguirá en el cuadro bávaro, el nacido en San Joaquín declaró que “me queda un año. Saben que si no cambio, puedo quedar libre, pero eso no es un problema. Creo que todos los jugadores en su momento quieren cambiar de equipo y eso no dice nada malo; si no jugara, estuviera en la banca, sería otra cosa”.

“Todos saben quién es Vidal, estoy tranquilo por eso. Quiero seguir jugando al primer nivel, en cualquier equipo que esté voy a tratar de dar todo", agregó.

Respecto al rendimiento de las figuras jóvenes del ‘Equipo de Todos’ en los últimos amistosos ante Rumania, con derrota por 3-2, y frente a Serbia, con triunfo por 1-0, el formado en Colo Colo dijo que "se han visto bien, cada partido que pasa van mejorando mucho, hay buenos jugadores y nos van a ayudar mucho a lo que viene".

En cuanto a su visita al combinado en suelo europeo, en la previa al confronte con Polonia de este viernes, Vidal dijo que "voy ahora a la selección, estaré un par de días. Luego me voy a Alemania a un par de días de vacaciones con mis hijos y ahí aprovecho de entrenar, tengo un plan para seguir, después hacer lo que me gusta, descansar con mi gente y después volver con el equipo".

Para finalizar, Vidal se refirió a los últimos confrontes del ‘Equipo de Todos’ en Europa, señalando que "cuando juegas con estas selecciones te da más rabia quedar fuera del Mundial, por el nivel de juego que tenemos, por el nivel de los jugadores que se quieren ganar un puesto".