Héctor Tapia: "Ya pasamos algunos nombres para reforzar el equipo"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, aseguró este jueves haber ya pasado una lista de posibles refuerzos de cara al importante segundo semestre del ‘Cacique’, donde afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores, la Copa Chile y la segunda parte del Campeonato Nacional.

Consultado por la conformación del plantel para el segundo semestre, el estratega del elenco popular declaró que "ya pasamos algunos nombres y las personas indicadas en el club tendrán que ver cómo llevar las negociaciones, pero por nuestra parte no es que se pase una lista y ahí queda, hay que seguir adelante porque tenemos que ver un montón de situaciones que todavía no se definen y que son fundamentales para ver como nos vamos a reforzar".

"Puedo traer dos extranjeros y un nacional, pero no me limito a eso, ni tampoco a que sean tres, veremos cómo se da, hay nombres y veremos quiénes están en el camino para contar con ellos", agregó.

En cuanto a la incógnita sobre el futuro de Jaime Valdés, el técnico albo señaló que "no he tenido comunicación con Jaime. Llega hoy desde el extranjero y seguramente nos vamos a comunicar. Debería quedar listo hoy. Ojalá hacerlo cara a cara, pero se puede hacer vía teléfono porque debemos tener la certeza. Será prioridad que él continúe".

"Encontrar en la actualidad un jugador como Jaime Valdés no es fácil. El sabe lo que significa jugar en Colo Colo y aún no me imagino que no esté con nosotros. Mi planificación está hecha con él en el club", complementó.

Respecto al volante Claudio Baeza, quien tiene ofertas del balompié mexicano, Tapia indicó que "ai él no sale ahora, saldrá en diciembre. Es un hecho por lo que viene demostrando. Hay cosas que las puedas conversar, pero hay procesos en la vida de un jugador que son normales. En algún momento va a partir y no voy a poner trabas para que no parta".

Ante Ñublense, por la segunda ronda de la Copa Chile, el ex DT de Everton ya confirmó que usará una oncena alternativa, dando descanso a los referentes.

"Los referentes que se han integrado han venido porque extrañan el entrenamiento. Saben lo importante que es este momento para la preparación del segundo semestre. Hemos hecho una gran semana de trabajo con los jóvenes del club que están mostrando sus primeras armas para ir el sábado con un buen equipo. Ese es el futuro de nuestro club. Tienen la posibilidad de representarnos, con guía de algunos más experimentados. Haremos un buen partido", apunto.

Por último, Tapia se refirió a lo que realizarán en la intertemporada en Brasil. "Será importante el tema físico. Vamos a equiparar cargas, recuperar algunos jugadores lesionados y otros que no hicieron una buena pretemprorada antes de llegar acá. Y en lo táctico podremos trabajar porque no lo hemos podido hacer con normalidad. Trataremos de reforzar lo bien que hacía el equipo y reforzando cosas de mi idea. Veremos ciertas posiciones, otros sistemas y cosas necesarias cuando juegas tres torneos", sentenció.