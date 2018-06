Claudio Bravo: "No tengo nada que hablar con Vidal ni con nadie"

08:04 "No tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie" dijo Bravo a su llegada al país, donde también dijo que no depende de él ser convocado nuevamente a la Roja.

El arquero Claudio Bravo, quien capitaneó a la selección chilena en dos mundiales y en dos Copa América, llegó a Chile esta jornada y se refirió a su situación en la selección, luego de que se marginó del inicio de la era de Reinaldo Rueda.

Sobre su eventual conflicto con Arturo Vidal, luego del episodio de las declaraciones de su esposa, Carla Pardo, al finalizar el proceso de eliminatorias para Rusia 2018, Bravo dijo que "no tengo nada que hablar con él ni con nadie, creo que cada uno tiene las cosas claras. Vidal no es la selección de Chile, Bravo no es la selección de Chile; creo que la selección son los veintitantos jugadores que la componen más el cuerpo técnico y no pasa por uno o dos jugadores, pasa por la totalidad del grupo".

"No tengo que hablar absolutamente nada ni pedir perdón a nadie, por ahí se ha especulado que yo tengo que pedir disculpas y no pasa por ahí, creo que cada uno sabe los errores que cometió, todos saben las cosas que pasaron y va por ahí" dijo el portero del Manchester City.

Respecto de su posible retorno a la Roja, Bravo dijo que "sigue estando mi disposición abierta a estar, ya no depende de mí que me llamen, depende del técnico y sale por ahí que no voy a volver nunca más, vuelven a ponerme en duda en muchos lugares, y que quede el tema claro: yo estoy a disposición, pero no depende de mí que me convoquen" indicó.

""