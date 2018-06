Decretaron alerta ambiental para este sábado en la Región Metropolitana

La Intendencia Metropolitana decretó una nueva alerta ambiental para este sábado, esto por las malas condiciones de ventilación registradas durante las últimas horas en Santiago.

La medida implica la prohibición total el uso de calefactores y cocinas a leña (excepto pellets) en la ciudad. Además se mantendrá la restricción a las quemas agrícolas, la que está vigente para toda la región.

Al no ser un día de semana y no corresponder a una preemergencia, durante la jornada no habrá restricción vehicular.