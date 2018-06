Sampaoli evalúa presentar acciones legales tras rumores de acoso sexual

El entrenador de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, estaría evaluando presentar acciones legales en contra de los responsables de un rumor sobre una supuesta denuncias de abuso sexual a cocinera del predio de Ezeiza.

Según lo informado por Clarín , el entorno del equipo Albiceleste estaría muy molesto con la acusación que se viralizó durante el fin de semana, y que fue acompañada de una declaración del periodista Gabriel Anello, quien aseguró que "todas las personas con las que hablé, confirman lo que pasó".

Claudio Tapia, presidente de la AFA, afirmó que confía en Sampaoli y agregó que "me molesta porque hay familias. Porque de quien se habla, que supuestamente podría haber pasado, tienen hijos, maridos y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando. Son cosas que, en el final del camino, se terminarán dando cuenta todos de que han sido mentiras, que no existen estas supuestas denuncias que dicen que han hecho. Ya se está verificando que no existen. No tenemos que detenernos en esto".

El juzgado de Almirante Brown, de donde depende la zona en donde está el búnker del equipo trasandino, desmintió que exista una denuncia formal.

Otra persona que tuvo que salir a aclarar las cosas fue la cantante Melisia, quien fue sindicada por las redes sociales como la presunta víctima del hecho. "No utilicen mi imagen", expresó.