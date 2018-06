César Pinares: "Estamos contentos porque estamos en grupo y trabajando bien"

El mediocampista César Pinares comentó este martes lo que han sido los “intensos” trabajos de intertemporada de Colo Colo en Sao Paulo, Brasil, con el fin de afrontar de la mejor manera un exigente segundo semestre.

Importantes desafíos tendrá el elenco popular en la segunda parte del año, donde los principales pasan por recuperar terreno y pelear el título en el Campeonato Nacional y dejar en el camino a Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

Consultado por las prácticas que encabeza Héctor Tapia en suelo paulista, el ex Unión Española y Sharjah FC de los Emiratos Árabes declaró al sitio oficial del club que “los entrenamientos son muy intensos. Eso sirve harto. Estamos contentos porque estamos en grupo y trabajando bien. Vamos a seguir en la misma senda”.

Con miras a los próximos desafíos, el jugador formado en el ‘Cacique’ señaló que “tenemos claro lo que viene en el futuro. Lo más cercano es Ñublense. Sí, no estamos todo el día pensando ni hablando del tema. Sí lo tenemos muy claro y nos estamos preparando muy bien para eso. Todos sabemos que tenemos que prepararnos de la mejor manera para llegar a competir en los tres torneos”.

En el plano personal, Pinares aseguró estar bien a nivel físico y futbolístico, y espera ser protagonista en el andamiaje de ‘Tito’ Tapia para volver a defender la casaquilla de la selección chilena.

“En lo personal me estoy sintiendo bien. Lamentablemente en el primer semestre me tocó llegar ya cuando habían terminado la pretemporada. Llegué de casi tres meses sin jugar a la pelota, sin tener un entrenamiento de gran nivel y lamentablemente me pasó la cuenta con el tema de las lesiones”, dijo.

“Ahora tuve un descanso y lo aproveché al máximo para poder llegar acá y hacer una buena pretemporada. Hasta ahora voy bien, voy a seguir así y que el físico me acompañe. Estando bien físicamente voy a poder demostrar el rendimiento que yo quiero y que sé que la gente espera de mí. En ese sentido estoy tranquilo y sé que si el físico me acompaña voy a poder estar muy bien”, añadió.

En cuanto al tema de la ‘Roja’, el jugador de 27 años dijo que “lógicamente que como cualquier jugador chileno me gustaría estar ahí, pero siempre lo he dicho: El rendimiento solo me llevará primero a ganarme una camiseta acá y segundo a poder tener una opción ahí (en el ‘Equipo de Todos’). Que mi rendimiento hable por sí solo”.