Blatter no concurrirá a la inauguración del Mundial de Rusia

08:00 El ex presidente de la FIFA, que pese a estar suspendido del fútbol puede asistir a los partidos, todavía no tiene definido cuándo hará efectiva la invitación que le hizo el presidente Vladimir Putin.

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter no concurrirá el jueves al partido inaugural del Mundial de Rusia y todavía no tiene definido cuándo viajará para presenciar algún encuentro del torneo.

La información la confirmó un portavoz de Blatter ante el pedido de dpa. El ex dirigente de 82 años definirá en los próximos dí­as cuándo viajará a Rusia.

Hace unos meses, Blatter confirmó que tení­a previsto ir al Mundial a partir de una invitación que le cursó el presidente ruso, Vladimir Putin.

Si bien el suizo se encuentra suspendido del fútbol por seis años por un sospechoso pago que le hizo al ex jefe de la UEFA Michel Platini, de acuerdo a la interpretación de los estatutos del organismo, concurrir a una tribuna no estarí­a prohibido.