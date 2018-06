Uruguayos tendrán 150 kilos de yerba mate a su disposición para el Mundial

La selección uruguaya de fútbol tendrá un aliado especial durante su estancia en Rusia: 150 kilos de yerba mate con los que los futbolistas charrúas podrán sentirse como en casa durante su estancia en el Mundial.

Es conocido el gusto por el mate de muchos jugadores como el francés Antoine Griezmann, que en la Real Sociedad se 'enganchó' al mate gracias a su compañero Carlos Bueno. El jugador de Artigas logró que la imagen del francés consumiendo la infusión ya no sea extraña.

"Me gusta la mentalidad sudamericana. Me siento bien en su compañía. Estoy enganchado al mate gracias a Carlos Bueno. Me he convertido en un especialista, mejor aún que Godín", dijo Griezmann.

Ahora, Godin, la base del muro defensivo del equipo que dirige Óscar Washington Tabárez, podrá degustar en Rusia junto a sus compañeros el mate. Tienen una gran cantidad a su disposición.

Pese a los estrictos controles aduaneros rusos, finalmente Uruguay pudo traer uno de sus productos predilectos, que llega al Mundial junto a 100 kilos de dulce de leche, membrillo y batata. Consiguieron los permisos específicos y la expedición charrúa podrá consumirlos.

"Se nos exigió un certificado especial para poder traerlo y queremos destacar las gestiones de Conaprole y del Ministerio de Ganadería. Se movieron rápidamente", afirmó Eduardo Belza, el gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), según recogió Referí.

Uruguay aterrizó en Nizhny Novgorov el pasado domingo después de 17 horas de vuelo desde Montevideo. Debutará el próximo viernes en Ekaterimburgo ante Egipto y, sin duda, durante la semana previa se habrá sentido como en casa con sus 150 kilos de yerba mate listos para su disfrute.