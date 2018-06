Griezmann decidió quedarse en el Atlético de cara a la temporada 2018-19

El delantero francés Antoine Griezmann reveló este jueves en el documental titulado 'La Decisión', donde relata sus vivencias los últimos meses tanto a nivel personal como deportivo, que seguirá en el Atlético de Madrid, donde intentará "demostrar" a la gente que no se ha "equivocado".

"Recibí un mensaje sobre el proyecto y los refuerzos, quieren traer a jugadores 'top', eso puede ser la diferencia. Están haciendo todo lo posible para jugar la final de la 'Champions' el año que viene en nuestro estadio. Siento presión por contar ya que quiero quedarme", relataba el galo.

El '7' del Atlético explicó a través de este relato las dudas que se le presentaron ante el interés del FC Barcelona, para decidir finalmente seguir en el cuadro rojiblanco. Como el propio delantero había adelantado, la decisión llegó antes de que Francia arrancase su participación en el Mundial de Rusia.

"He decidido quedarme. Quiero demostrar a la gente que no me he equivocado, confío en el club y en lograr un nuevo título el 15 de agosto", en relación a la Supercopa de Europa, que enfrentará a los colchoneros ante el Real Madrid en Estonia.

Según el documental, Griezmann tomó la decisión el pasado 3 de junio, cuando se encontraba en casa antes de viajar a Rusia con la selección francesa. Antes de anunciar su decisión, el francés repasó los malos momentos vividos esta temporada, en escenas junto a su familia y en el día a día del tramo final del curso.