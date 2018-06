Claudio Bravo y conflicto con Vidal: "No es sano estancarse en tonteras"

Claudio Bravo, arquero del Manchester City, evitó referirse este jueves a las diferencias que se generaron con Arturo Vidal consumado el fracaso de la ‘Roja’ en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018, afirmando que “no es sano estancarse en tonteras".

Luego de participar de una actividad con niños en el Estadio Municipal de Paine, el bicampeón de América con el combinado se dio un tiempo para hablar con la prensa, teniendo que enfrentar el conflicto con el jugador nacional del Bayern Münich.

"No es el momento de hablar de eso, estamos de lleno en una actividad. Lo mejor es hablar de esto, de los niños, del futuro, del crecimiento y no estancarse en tonteras. No es lo más sano ni lo más lógico. Ya hablé mucho de la selección, todos han hablado en exceso del tema y la selección nunca pasa por uno o dos jugadores, sino que pasa por una totalidad grande de cosas", expresó.

"Hay que darle tiempo al tiempo, no es el momento de hablar, mi cabeza está de lleno en esta actividad y hay que aprovechar más eso que buscar polémicas. Lo que más hay que hacer es contribuir haciendo esto, estar presente con los niños y darles herramientas para que sean mejores personas en todo ámbito de la vida", agregó.

Respecto a la ausencia del ‘Equipo de Todos’ en el certamen que comenzó hoy en Moscú, el formado en Colo Colo evitó dramatizar. "No es un duelo, no tiene nada que ver. Eso se da en otros aspectos de la vida y no en el fútbol. Hay muchos partidos, habrán muchas revanchas, pasó mucho tiempo”, dijo.

“Yo no tengo ningún duelo, para mí el fútbol es trabajo, es vida, es pasión, pero lo más importante en la vida de todas las personas es la familia, lo que uno tiene en el día a día, hacer felices a los niños de esta manera", complementó el golero.