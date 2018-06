DT de España: "No cambiaba a Cristiano por ninguno de los míos"

Fernando Hierro, seleccionador español, destacó este viernes, tras el 3-3 con Portugal en el debut en el Mundial de Rusia 2018, que cuando uno tiene a "un crack" como Cristiano Ronaldo es una "suerte", pero remarcó que "no lo cambiaba" por ninguno de los futbolistas que tiene en la selección española.

"Cuando uno tiene enfrente a un jugador como Cristiano pueden pasar estas cosas. Cuando mejor estábamos, cuando era nuestro mejor momento, cuando mejor y más teníamos la posesión y posiblemente podíamos ponernos 2-4, porque hemos tenido opciones, ha llegado un momento, un detalle. Cuando uno tiene un 'crack' así es una suerte para el que lo tenga sin duda alguna", repasó en rueda de prensa, donde apuntó del 3-3: "La elite, los mundiales son detalles".

"Yo estoy muy orgulloso de los míos, no le quito que tengo una buena relación con él (Cristiano Ronaldo), que es un chaval extraordinario, pero no lo cambiaba por ninguno de los míos. No lo cambiaba", explicó Fernando Hierro, que resaltó el rendimiento de su equipo en el empate a tres goles contra la selección portuguesa.

"Anímicamente, tenemos que estar muy orgullosos de los chavales, como nos hemos levantado de las adversidades del partido y remontado un resultado, cuando se te ponen dos veces por delante en el marcador. Hemos demostrado carácter, compromiso, orgullo, personalidad... Un equipo maduro, que no duda y sabe lo que quiere".

"Da gusto cuando uno tiene jugadores con esa personalidad", continuó el técnico, que remarcó la palabra "equipo" en varias ocasiones, también cuando fue preguntado por las actuaciones tanto de Diego Costa, autor de dos goles en el partido, como de David de Gea, que falló en el disparo de Cristiano que supuso el 2-1.

"Nosotros somos un equipo. Sabemos que hay jugadores que tienen mejores días que otros. Eso es humano y nosotros no dudamos de nuestros jugadores. Somos una familia, un equipo. Diego Costa ha hecho un trabajo sensacional. Sumamos todos y no dejamos tirado a nadie de la familia, animamos a todo el mundo a seguir y si estamos pidiendo que seamos un equipo en este momento tenemos que ser lo mismo. Nosotros no tenemos dudas. No dejamos tirados a nadie", dijo.

Luego fue interrogado de nuevo por De Gea. "Nosotros no dudamos ni él duda. Le he dado un abrazo. Nosotros sabemos que además el portero es un puesto especial, tiene una psicología especial, lo sabemos y no tenemos dudas, de verdad, sinceramente no", contesto Hierro, que este viernes debutó al frente de la selección.

Su once era muy similar al que tenía previsto Julen Lopetegui, su antecesor en el cargo y destituido el miércoles. "La verdad que yo nunca hablo con ningún seleccionador de lo que tenía en la cabeza, se han quedado muchos de sus colaboradores con nosotros y tenían un plan para el primer partido y tampoco podemos salirnos de él", dijo.

"Entendíamos que era un partido que Diego Costa nos podía ayudar mucho. En ese sentido tampoco queríamos tocar mucho las cosas. Mi máximo agradecimiento a todos los colaboradores que se han quedado aquí, nos hemos tenido que adaptar todos muy rápido a las nuevas circunstancias y agradezco de verdad el compromiso y el esfuerzo".

"No era una situación fácil, pero cuando uno tiene a estos chavales, a este grupo de colaboradores, a estos trabajadores, te hacen la vida mucho más fácil. Es una cuestión de equipo, de forma de trabajar y se agradece cuando uno tiene gente con tanto compromiso y tanta gente que quiere ayudar. En eso me siento un privilegiado", explicó el técnico.