Jorge Sampaoli: "Esto, para nosotros, recién empieza"

14:40 El entrenador de la selección argentina no escondió su amargura este sábado por no poder superar a Islandia en el estreno de la Copa del Mundo de Rusia 2018, al timbrar un 1-1 en el Spartak Stadium de Moscú.

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, no escondió su amargura este sábado por no poder superar a Islandia en el estreno de la Copa del Mundo de Rusia 2018, al timbrar un 1-1 en el Spartak Stadium de Moscú.

La vigente subcampeona mundial abrió su participación en Rusia frente a la sensación del fútbol europeo los últimos años que afronta la primera participación de su historia en un Mundial. Pese a ser claro dominador, la ‘albiceleste’ no pudo sumar de a tres y además Lionel Messi desperdició un lanzamiento penal.

En rueda de prensa, el ex seleccionador de Chile declaró que “la preocupación es por no haber logrado los tres puntos, que el grupo lo vino a buscar. Bueno, las circunstancias que marcaron el penal errado o las situaciones que llevaron a que Leo no concrete, son estadísticas. Hay que hacernos muy fuertes y creer en nosotros y pensar que tenemos todas las armas para ganarle a cualquiera”.

"La sensación cuando vienes a ganar un partido y no lo consigues es de cierta frustración. Vinimos muy decididos a buscar el partido, pero el equipo rival se estructuró bien, con mucha densidad de gente", agregó.

En la misma línea, el casildense indicó que "esto, para nosotros, recién empieza. Aprenderemos de lo que pasó y seguramente tendremos la fortaleza que tiene este grupo para afrontar el próximo partido".

Además, el otrora DT de Universidad de Chile salió a respaldar a su máxima estrella, Lionel Messi, que estuvo lejos de lo que se espera de un jugador de su calidad y además perdió un penal a los 63 minutos, que pudo darle el triunfo al bicampeón del mundo.

“Evaluar el rendimiento de Leo es muy difícil, hoy fue un partido muy incómodo porque Islandia jugó casi todo el tiempo metido en su campo, rodeándolo, estuvo en su campo tapándole los perfiles. Pero buscó y tuvo mucho interés de que Argentina gane, más allá de cualquier rendimiento. A mí me deja tranquilo saber que el compromiso de Leo está intacto para que Argentina pase a la siguiente ronda”, sostuvo.

Por último, consultado por el cruce con Croacia, Sampaoli señaló que "cada partido es distinto. Ahora, nos toca encontrar más variantes, cuando el rival se cierra en su área. Hay que saber qué plan de partido corresponde a cada rival para ganar los tres puntos en un grupo muy disputado".