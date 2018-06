Alemania y México se enfrentan por el grupo F del Mundial de Rusia

Alemania, el actual campeón del Mundo, iniciará la defensa de su título en el Mundial de Rusia ante México, en un partido válido por el grupo F que se disputará en Moscú.

Los germanos vienen con ánimos de renovación, ya que con varios jugadores jóvenes pretenden demostrar que pueden repetir el gran nivel mostrado en Brasil 2014.

Joshua Kimmich, lateral derecho de la selección indicó que él es "Joshua Kimmich y no el segundo Lahm"

"Lahm dominaba la posición y era un absoluto líder. Yo tengo 23 años y está claro que no me puedo comparar con él, para ello me falta mucha experiencia", explicó Kimmich, la estrella en ciernes tanto del Bayern de Múnich, como de la selección alemana, conjuntos en los que coincidió con el jugador al que muchos lo comparan, y cuya posición ocupa ahora.

"Tampoco quiero imitarlo, yo soy Joshua Kimmich, no soy Lahm segundo", explicó este viernes, en la rueda de prensa que tuvo lugar en Vatutinki, en las afueras de Moscú, el lateral derecho de Alemania, que el domingo se enfrentará a México en el estadio Luzhniki.

"El primer partido cada vez está más cerca y claro, eso hace crecer la emoción. Todos tenemos ganas de que esto empiece", apuntó Kimmich respecto al encuentro contra el 'Tri'.

Los mexicanos, en tanto, llegarán en medio de las dudas por la disciplina de sus jugadores, ya que en plena concentración se publicaron imágenes de una intensa fiesta que habrían tenido antes de partir a Europa, la que habría incluido la presencia de unas treintena de escorts.