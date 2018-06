Maradona: "Jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina"

El ex astro del fútbol argentino, Diego Maradona, criticó hoy duramente al técnico actual de la selección Jorge Sampaoli. "Creo que Argentina jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina, es una vergüenza no tener una jugada preparada", dijo al programa "De la mano del Diez" en el canal internacional Telesur.

Sus dichos se dan después del amargo empate frente a Islandia en su debut mundialero. "Sabiendo que los islandeses medían 1,90 tiramos a todos los corners a cabecear. No hicimos una jugada corta. Hay un enojo general dentro del equipo", declaró.

Maradona afirmó además que Argentina está con esto, más cerca de "perder los partidos que vienen", los que serían el 21 ante Croacia y el 26 ante Nigeria. "Estamos en graves problemas", agregó.

El ex futbolista también defendió a Lionel Messi, quien erró un penal decisivo en la jornada. "Viéndo a Messi hoy dentro de la cancha estaba bastante caliente, como lo estaría yo".

Y también fue crítico con el público argentino que estaba en las graderías. "Era impresionante ver al público argentino sin respuestas, cabizbajo, jugadores que no podí­an dar un pase fino o tirar una pared".

Finalmente, dijo que "no les echo la culpa a los jugadores, se la puedo echar al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Vimos que Islandia tenía más trabajo que Argentina y eso me da mucha pena", lamentó.