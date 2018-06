Julio Barroso: "Quiero prepararme mucho para tener una revancha"

Julio Barroso, defensor de Colo Colo, aseguró en Brasil que se prepara a fondo física y futbolísticamente para dejar atrás un irregular primer semestre y tener una revancha en la segunda parte del año, donde el elenco popular buscará superar a Cotinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores y luchar por el título del Campeonato Nacional 2018.

El zaguero argentino nacionalizado chileno, uno de los referentes del plantel albo, no tuvo la regularidad esperada con Pablo Guede, con conflictos incluidos, y luego de la llegada de Héctor Tapia se hizo de la titularidad en la última línea, pero se lesionó.

De cara a lo que viene con el ‘Cacique’, el ‘Almirante’ declaró al sitio oficial del club que "yo quiero prepararme mucho para tener una revancha de un semestre adverso en lo personal. Después de mucho tiempo me tocó jugar muy poco por diferentes circunstancias. Uno sufre y quiere estar, más aún cuando hay tres competencias que son importantes".

Por otro lado, Barroso se refirió a lo que fue volver a decir presente en una fase final de Copa Libertadores, después de largos 11 años. "La historia de un club la marcan muchos jugadores, tanto de éxitos como fracasos. El fracaso es parte del fútbol. Cuando pierdes un partido, fracasaste el trabajo de la semana. No lo tomamos con ese peso (presión), no porque obviemos lo que se habla, sino porque dependía de lo que hacíamos nosotros en la cancha, nada más", dijo.

Respecto al duro cruce con Corinthians por el boleto a cuartos del máximo certamen continental, el ex O’Higgins señaló que "todos tienen una ilusión, una preparación y unos objetivos. Los partidos hay que jugarlos, como se dice siempre. Si ellos (los brasileños) subestimaron que les toque con nosotros, cosa de ellos... Tenemos una ilusión grande porque hay jugadores de calidad y de gran recorrido. Cuando estuvimos todos (los jugadores), mostramos que somos un equipo duro".

Por último, el oriundo de San Martín indicó que "no quiero mentir con que me gustaría soñar e ilusionarme con la Copa Libertadores. Ese es un gran desafío. Después se verá si somos parte de la historia, pero yo estoy orgulloso con el cariño que me entrega la gente siempre. Colo Colo es un club que te acepta o no y cuando te aceptan, uno lo disfruta. La gente que me cruzo me demuestra cariño y significa que mi camino está bien hecho”.