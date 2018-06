Sampaoli exculpó a Messi: “Somos 40 y el equipo estará junto cuando las cosas vayan bien y cuando vayan mal”

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, aseguró este miércoles que cuando su combinado no gana los partidos, en muchas ocasiones “se le atribuye la responsabilidad a Leo Messi”, como en el primer encuentro que los argentinos disputaron frente a Islandia.

La ‘albiceleste’ no pudo pasar del empate 1-1 en el debut ante los debutantes en la cita y en el que el futbolista del FC Barcelona falló un penal.

“Cuando Argentina no gana, le atribuimos responsabilidad a Leo. Creo que es una manera demasiado fácil para que los argentinos piensen. Aún así hubo muchos factores de irritación por no ganar contra Islandia. Somos 40 en esta Copa del Mundo y el equipo estará junto cuando las cosas vayan bien y también cuando vayan mal”, declaró el ex seleccionador de Chile en rueda de prensa.

El entrenador apeló a aprovechar los espacios que surgen cuando las defensas rivales se centran exclusivamente en el atacante. “Tenemos que aprovechar las situaciones en las que Messi tiene dos o tres oponentes tratando de bloquearle porque en algún lugar del campo un compañero estará libre, como sucedió contra Islandia”, apuntó.

Además, Sampaoli no quiso entrar en comparaciones entre Messi y Diego Armando Maradona porque “son diferentes y sus contextos son diferentes”. “Con Leo, Argentina sólo ha perdido tres o cuatro partidos. Es un héroe nacional, como lo fue Diego”, señaló.

Por otro lado, el otrora DT de O’Higgins, Universidad de Chile y el Sevilla FC apuntó a la dificultad del choque ante Croacia, próximo rival de los argentinos. “Va a ser difícil. Croacia tiene una generación de jugadores sobresalientes que viene de ganar su primer partido”, sentenció.

Consultado por qué la Albiceleste no destaca por el funcionamiento colectivo, como otros equipos que dirigió, entre ellos, el Sevilla de España o la U, el DT dijo que “la selección argentina, por el paso de diferentes entrenadores, ha jugado de otra forma. Nuestra llegada acá a la selección, y con el poco tiempo de trabajo que tenemos, con jugadores que vienen de diferentes clubes. Para establecer una forma colectiva que nos identifique, no hay un tiempo determinado, si no por ahí características para organizar en muy poco tiempo la posibilidad de esa organización”.