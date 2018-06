Claudio Bravo agradeció el respeto y confianza de "casi todos" los chilenos

Luego de que la encuesta Cadem dada a conocer esta semana, reveló que sobre el 80% de los entrevistados quiere que el arquero del Manchester City, Claudio Bravo, vuelva a la Roja, el arquero agradeció a través de su cuenta en Twitter.

El ex capitán de la Roja y dos veces mundialista, sin ermbargo, hizo notar en un mensaje, que hay aproximadamente un 20% que no quiere su retorno, o bien, no se pronunció al respecto.

"Siempre agradecido del respeto y confianza de casi todos los chilenos", dijo el arquero.