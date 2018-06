Modric tras el triunfo ante Argentina: "Messi no puede hacer todo sólo"

El capitán del seleccionado croata de fútbol, Luka Modric, dijo hoy que su equipo jugó "un partido perfecto" que le permitió derrotar 3-0 a Argentina y lograr la clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Nosotros creí­amos que podí­amos ganar este partido y lo demostramos en el campo de juego. Contra Argentina había que hacer un partido perfecto y merecimos ganar", dijo el volante del Real Madrid a las televisiones al finalizar el partido.

En otra entrevista a la TV Pública trasandina, el croata opinó sobre la compleja situación del rival, especialmente la del mediocampista del Barcelona Lionel Messi.

"Messi es un jugador increíble, pero él no puede hacer todo solo. En el fútbol se requiere ayuda y no se puede hacer (solo), aunque él sea grande no puede hacer todo solo. Yo lo veo bien, pero lo que (tampoco) ayudó fue nuestro juego", añadió.

Modric fue una de las figuras de Croacia, autor del segundo gol del partido con un remate de derecha desde la puerta del área a los 80 minutos. Croacia consiguió la clasificación a los octavos de final un partido antes de finalizar la primera ronda del Mundial, mientras que Argentina sufrió una derrota que la dejó al borde de la eliminación.