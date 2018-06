Arturo Vidal: “Cuando uno se burla después tiene que mostrar en la cancha que es superior”

El volante de la selección Arturo Vidal, se refirió a su llegada al país a la eliminación de Perú y el rendimiento de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 y, a las burlas que ha recibido Chile por no clasificar al certamen.

“Cuando uno se burla, después tiene que mostrar en la cancha que es superior” dijo Vidal en dichos que consignó CDF Noticias.

El mediocampista también indicó que “jugar un Mundial es distinto, no es como jugar las Eliminatorias o un partido amistoso. En el Mundial hay otras cosas y uno tiene que ir preparado te toque la Selección que te toque”.

Sobre el caso de Argentina y las críticas a su capitán, Lionel Messi, Vidal dijo que “es difícil hablar de Messi, porque es el mejor del mundo, pero la selección argentina no lo acompaña mucho y no lo ayudan a hacer el fútbol que él sabe”.

Respecto de que Vidal haya aparecido en Rusia, siendo blanco de burlas de las selecciones sudamericanas clasificadas, dijo que “siento alegría al ver eso, porque ellos no siendo chilenos me admiran y me siguen. Quiere decir que Vidal hace las cosas, me siguen en todo momento”.