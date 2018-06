Kudelka y refuerzos para la U: "No es traer por traer, vamos a potenciar lo que tenemos"

14:40 El DT azul se refirió a la partida de Lorenzo Reyes, la situación del panameño Armando Cooper y las opciones de reforzar al equipo. "Las opciones de reemplazo no van de la mano con las posibilidades reglamentarias. Si no aparece nada apetecible, vamos a potenciar a los jugadores que están en el plantel" dijo.

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, afrontó este viernes en rueda de prensa la situación del panameño Armando Cooper en el plantel, la posibilidad de buscar un reemplazante para Lorenzo Reyes y analizó la pobre actuación de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018.

Respecto al volante centroamericano, que defiende a su país en la Copa del Mundo, el estratega de origen argentino declaró en el CDA que “sé que ha jugado poco, ha tenido un semestre complicado al respecto. Lo vi bastante bien ante un rival importante como Bélgica. Jugó de interior por derecha. Lo conozco porque lo enfrenté en Argentina cuando jugaba en Godoy Cruz”.

“La determinación si sigue o no, no va a pasar por mí. Yo apetezco que los jugadores sigan en el club, pero también sé que hay una posibilidad de inserción para que siga en otra institución de otro país. Eso lo sabremos cuando termine la participación en el Mundial”, agregó.

Ante la posibilidad de buscar un refuerzo ante la partida del ‘Lolo’ Reyes a México, el extécnico de Talleres de Córdoba aseguró que se analizará en la interna, aunque aclaró que no hay apuro en ir por un sustituto.

"No tenemos un reemplazo visible y posible como Lorenzo. Ahí es donde digo que no es traer por traer, y por eso vamos a potenciar lo que tenemos. La calidad de Lorenzo es difícil suplantarla, es algo real, y por otro lado, las opciones de reemplazo no van de la mano con las posibilidades reglamentarias. Si no aparece nada apetecible, vamos a potenciar a los jugadores que están en el plantel", aseveró.

Otro tema que tocó Kudelka fue la opaca participación de la Argentina de Jorge Sampaoli en Rusia, donde sólo ha sumado un punto de seis posibles al sumar un empate con Islandia y un duro traspié ante Croacia.

“Estoy lejos de puntualizar por nombres propios. Nada es casualidad, y esto va mucho más allá del nombre de los entrenadores, o de los jugadores. Nada tapa nada. Lo que pasó ayer tiene que ser esa catarsis que tenemos que hacer las personas para reiniciar de mejor manera todo. Nada es casualidad, todo es causalidad. Hace años estamos tratando de reorganizar, y todavía estamos muy lejos”, expresó.

Por último, Kudelka se refirió a la llave de octavos de final de la Copa Chile ante el sorprendente Colchagua CD, elenco de la Segunda División Profesional. "Lo tomamos a este equipo con la máxima responsabilidad, más allá de que no sea de nuestra categoría en términos de juego. Son llaves cortas, en las que el rival se prepara en su máxima intención, entonces todo se hace difícil. Si no, veamos lo que pasa en el Mundial. El fútbol está muy parejo”, sentenció.