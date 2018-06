Claudio Borghi sobre Sampaoli: "Está completamente perdido"

19:59 El ex entrenador de la selección chilena opinó sobre el actual situación de Argentina, afirmando que el actual DT de la Albiceleste "ha tenido maneras 'no adecuadas' éticamente de llegar".

El ex entrenador de la selección chilena, Claudio Borghi, opinó sobre el actual momento que vive Argentina en Mundial de Rusia, el que tiene al entrenador Jorge Sampaoli cuestionado por la prensa y los hinchas trasandinos.

En declaraciones a Closs Continental, el "Bichi" afirmó que "mi vieja no me crió para vengarme de personas que han hecho el mal. Prefiero no hablar de Sampaoli como persona, pero ha tenido diferentes maneras 'no adecuadas' éticamente de llegar".

Por la labor del casildense, Borghi expresó que "si yo fuese jugador, no me gustaría para nada que un técnico esté saltando a los dos minutos en la raya porque te transmite inseguridad. No me gusta cómo se viste, que insulte a un rival. Yo prefiero otra cosa".

"Sampaoli está completamente perdido, desde la lista de 23 que dio, el caso de Enzo Pérez que pasa de estar afuera a ser titular. No sé cómo se va a parar el equipo, con qué autoridad se va a poner Sampaoli al frente del grupo después de esta reunión", agregó.

Esta no es la primera vez que Borghi cuestiona a Sampaoli, ya que el año pasado lo acusó de no tener "principios ni ética" por dejar el Sevilla para ser entrenador de la Albicestes.