Portero de Argentina reconoció que está viviendo "momentos muy duros" tras su error

El portero de la selección argentina Wilfredo Caballero reconoció este viernes estar viviendo "momentos muy duros" tras su error ante Croacia, aunque dijo que ahora quiere "trabajar" y no "hacerse la víctima".

Preguntado por su estado, el arquero afirmó que "son momentos muy duros que hay que vivirlos", en una conversación por mensajes de teléfono con un programa del Canal 13 de Argentina.

La periodista que habló con él, y que admitió que no esperaba una respuesta de Caballero, le preguntó a continuación si le gustaría declarar algo, a lo que alegó: "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay que trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones".

Por último, cuestionado por las emociones del equipo albiceleste, el jugador del Chelsea FC contestó: "Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Te agradezco, pero es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando".

Este miércoles, Caballero, de 36 años, protagonizó un calamitoso fallo que propició el primer gol de Croacia, que terminó imponiéndose a Argentina por 3-0, y también fue cuestionado por su error en el primer partido ante Islandia, que resultó en un 1-1.