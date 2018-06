[Minuto a minuto] México lo gana 1-0 ante Corea con un gol de penal

La historia está del lado de México en su intento por clasificarse a los octavos de final por séptimo Mundial consecutivo. Y tras la proeza ante Alemania, parece que el fútbol está también del lado del Tri.

Pero el grupo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio no quiere depender de la historia. Quiere reescribirla, como lo demuestra el sorpresivo triunfo por 1-0 sobre Alemania en su presentación en Rusia.

Por ello, "El Tri" saldrá el sábado a su duelo contra Corea del Sur en la Arena Rostov con dos objetivos en mente.

El primero y más importante es evitar cualquier complacencia o exceso de confianza ante un conjunto coreano que inició el torneo con una derrota 1-0 ante Suecia y depende del resultado ante México para sobrevivir. Lo segundo es sellar el boleto a los octavos de final y dar otro paso hacia el famoso "quinto partido", la meta que se le niega persistentemente a México en el Mundial.

Osorio ha destacado durante toda la semana que el resultado ante Alemania podría resultar meramente anecdótico si no se le brinda a Corea del Sur el mismo respeto y se trabaja con la misma urgencia ante un equipo que presenta distintas condiciones dentro de la cancha. El plantel parece haber prestado atención.

"Cumplimos la primera tarea, que era ganarle a Alemania, pero no podemos relajarnos", advirtió el volante Marco Fabián en los días previos. "En un Mundial no hay favoritos, si alguien nos considera ahora así es un halago, pero tampoco podemos creérnosla".

Los resultados que ha presentado hasta el momento el Mundial dejan en claro que no existe un enemigo pequeño. A fin de cuentas, México es solo uno de dos países del continente americano que presume una victoria en lo que va del torneo. El otro es Uruguay, que apenas el miércoles selló su pase a los octavos de final, precisamente en Rostov del Don.

México, que no ha ganado sus dos primeros encuentros de una justa mundialista desde Corea-Japón 2002, tiene la confianza y la historia a su favor. No solo se ha clasificado a la segunda fase en sus últimas siete participaciones, sino que no ha perdido el segundo partido de la ronda de grupos en ninguna de esas ediciones, intercalando empates y triunfos desde 1986 (tres victorias y cuatro empates).

La victoria del domingo disipó muchas de las dudas en torno al proceso de Osorio al frente del conjunto mexicano, que venció por primera vez a Alemaia en un partido oficial de la máxima categoría. Sin embargo, en puerta tiene un desafío completamente nuevo. Si bien el cuadro asiático no es tan dotado técnicamente como los alemanes, presume de otras cualidades que podrían complicar el accionar del "Tri".

"Tenemos que salir con la misma mentalidad que salimos ante Alemania, sabemos que nos faltan dos partidos y no nos vamos a conformar, porque queremos lograr mucho más", dijo el defensor Carlos Salcedo, quien ya se midió a Corea en un torneo oficial en el duelo de la fase de grupos del torneo olímpico de 2014, en donde el cuadro asiático se impuso por 1-0.

Corea del Sur busca repetir el resultado y dar un paso importante hacia la segunda fase del certamen, a la cual solo ha accedido en dos ocasiones, incluyendo el Mundial de 2002, cuando fueron locales y cuartos del certamen. A favor de los "Guerreros Taeguk" está el hecho de que las riendas de la selección mayor ahora están en manos de Shin Tae-yong, quien dirigió a aquella selección olímpica y quien convocó al Mundial a otros cuatro jugadores de 2014: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Jang Hyun-soo y Jung Seung-hyun.

Corea conoce de primera mano el accionar del conjunto mexicano, pero también ha recurrido a la tecnología en busca de una ventaja. Muchos de los jugadores han analizado tácticamente el cuadro de Osorio desde sus tabletas y han identificado sus fortalezas y debilidades.

"México es un equipo complicado, vi su partido y fue muy interesante, juegan muy rápido y son muy buenos en los contragolpes, realmente me sorprendieron", dijo Heung-min luego de perder con los suecos. "Creo que se nos vienen dos partidos más complicados y debemos estar listos mentalmente".