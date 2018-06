Sampaoli y duelo ante Nigeria: “Mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección”

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, se refirió en una conferencia de prensa al duelo que su equipo tendrá mañana con Nigeria, en el que sólo una victoria le sirve a la Albiceleste para clasificar a los octavos de final.

El DT calificó el encuentro como “trascendental” para ambos equipos y planteó que “ambos equipos van a hacer lo posible para poder clasificar, eso genera que el duelo sea muy atractivo”.

“La semana fue difícil después de la derrota (3-0 ante Croacia). Nos puso en el compromiso de depender de un resultado. Estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar mañana” dijo el DT.

Sobre la lluvia de críticas que tanto él, como el equipo han recibido a través de redes sociales, Sampaoli dijo que “el mundo virtual no me genera nada”. “La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección” agregó.

Sampaoli además dijo que tiene el equipo definido, pero que aún no lo ha comunicado a los jugadores y afirmó que “este partido hay que jugarlo con el corazón. Tenemos que hacer todo lo posible para que Argentina esté en la siguiente fase”.

“Cuando no se logra lo que uno quiere, se intenta profundizar en algún matiz. Ojalá que las modificaciones logren que Argentina genere una fortaleza para poder clasificar” dijo respecto a los eventuales cambios para enfrentar a los africanos.

Nigeria es segundo en el grupo C con 4 puntos y los trasandinos tienen sólo una unidad tras el empate con Islandia y la derrota con Croacia.

Los europeos se miden mañana, duelo al que Croacia llega clasificada con 6 unidades y los islandeses con sólo una unidad.