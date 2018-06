Rusia 2018: DT croata no quiere confirmar si jugará con suplentes ante Islandia

22:14 Zlatko Dalic no se hizo cargo de los rumores que afirmaban que su equipo le daría descanso a sus grandes figuras, lo que podría perjudicar a Argentina y Nigeria.

El entrenador croata Zlatko Dalic no quiso manifestarse hoy respecto de los rumores que indican que ante Islandia, en su último partido de grupo del Mundial de Rusia, dejarí­a en el banquillo a algunos de sus jugadores más importantes para que descansen.

"Nunca doy a conocer mi equipo el día antes del partido", dijo Dalic en conferencia de prensa.

En los rivales de grupo Argentina y Nigeria preocupa la posibilidad de que los croatas, que ya están clasificados a octavos, puedan disputar el partido del martes en Rostov del Don con un equipo B.

Supuestamente, eso permitiría descansar a Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic y Ante Rebic, entre otros.

"Lo que digan los demás no me interesa. Y tampoco lo comento. Tengo que concentrarme en mis tareas", dijo Dalic y subrayó: "No hay un equipo de reserva, porque tengo confianza en todos mis jugadores".

Tras las victorias ante Nigeria (2-0) y Argentina (3-0), a Croacia, tercero en el Mundial de 1998, le alcanza un empate para asegurarse la cima del grupo. Pero Dalic no piensa darse por satisfecho. "Queremos ganar", anunció.