"Sin ningún problema": el audio que Maradona envió a su pareja para tranquilizarla ante los rumores por su salud

Tras una ola de rumores sobre su estado de salud, los que incluso generaron noticias falsas sobre su supuesta muerte, el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona envió un audio a su pareja, Rocío Oliva, donde niega que haya tenido mayores complicaciones.

El campeón del Mundo en 1986 se vio complicado durante el partido de los trasandinos ante Nigeria, que le dio a los sudamericanos los boletos de octavos de final del Mundial de Rusia. Sus eufóricas celebraciones, un video donde apenas logra entenderle a un hincha que lo saluda, y su descompensación al final del encuentro hicieron aparecer numerosas especulaciones sobre su condición.

"Hola mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardiorespiratorio ni lesión ni nada, al contrario", señaló Maradona en un registro que fue publicado por Crónica TV.

Tras esto, el ex seleccionador de la Albiceleste afirmó que "no sé de dónde sacaron que yo estaba con coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido".

"Aparte, para tirar una noticia así tenés que tener la posta. Y a nosotros nos costó llegar al box donde estábamos, así que imaginate si van a tirar eso. Así que quedate tranquila mi amor, y difundilo en todos lados", agregó el mensaje.

El otrora astro argentino aseguró que tras dejar San Petersburgo -donde se jugó el partido mundialista- aterrizó en la capital rusa "sin ningún problema, sin alcohol, y sin ninguna historia importante. Pero bueno mami, lo importante es que ustedes están tranquilas porque estoy hablando yo, si habla otro algo le pasó a Pelu. No, a Pelu no le pasó nada, te juro que no, te juro por mamá que no, un beso grande".