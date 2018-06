Fan rusa que causa furor en el Mundial desmintió ser actriz porno

Se transformó en una de las figuras del Mundial de Rusia fuera de la cancha. Una joven rubia con los colores de la selección local se robó todas las miradas del partido jugado ante Egipto y ganó la atención de la prensa que está cubriendo el evento.

Se trata de Natalya Nemchinova, quien fue nombrada la "fan rusa más sexy del Mundial" según algunos medios de comunicación, los mismos que después aseguraron que ella era actriz pornográfica.

El diario The Sun, por ejemplo, aseguró que ella trabajaba en el cine para adultos "bajo pseudónimos como Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya and Annabell".

"Las páginas webs para adultos la describen como una modelo desinhibida y una estrella de las fiestas swinger que ha participado en sesiones de fotos y en películas suaves y hardore desde su debut en el cine X en 2016", agregaba la nota.

Ante los rumores, la propia fan rusa salió a hablar y en una entrevista a NY Post desmintió todo y aclaró la confusión que surgió sobre su figura.

"Hace cinco años mantuve una relación con un chico joven. Cuando rompimos él volvió a mí. Publicó un video casero en internet y así comenzó. Nunca he trabajado como actriz porno, nunca he vendido mi cuerpo por dinero. Fui modelo durante un tiempo pero era un hobby, no un trabajo estable", expresó.

Nemtchinova reconoció que la aparición de este rumor sobre su oficio la afectó profundamente. "Todo esto me dejó en shock, incluso lloré. Tengo la suerte de que hay personas que me apoyan y saben quién soy", apuntó.