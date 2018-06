Sampaoli: "Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes"

Argentina enfrentará mañana a Francia "con el cuchillo entre los dientes" para buscar la clasificación a cuartos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018, anticipó el seleccionador Jorge Sampaoli en la ciudad de Kazán.

El técnico no se dejó intimidar por el posible plan de Francia para neutralizar a Lionel Messi, la gran figura de la selección argentina. "Más allá de que Francia tenga un plan para controlar a Leo, nosotros tenemos un plan para potenciarlo", advirtió.

El técnico evaluó que la clave del duelo en Kazán pasará por "quién maneja mejor los tiempos" y "la fortaleza anímica" que recuperó la "Albiceleste" tras dar vuelta un mal comienzo en Rusia y clasificar a octavos de final. "Va a ser una selección decidida y con mucho corazón", sostuvo. "Si tenemos el control del tiempo y los espacios va a ser muy complicado para Francia, si Francia encuentra los espacios para contragolpear va a ser muy complicado para nosotros. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes", aseguró Sampaoli, que no quiso confirmar el equipo titular. "Sueño con ver una Argentina con mucha pasión, pero con mucho fútbol, si no logramos trasladarlo al fútbol va a ser un partido físico que no nos va a convenir", alertó.

Sampaoli abogó en ese sentido por "un equipo que se instale mucho en el campo rival desde el juego y a partir de ahí logre dominar a los rivales siempre con la pelota". El entrenador remarcó que la diferencia de edad entre los dos equipos, de un promedio de 25 años en el caso de Francia y de 30, en el de Argentina, no tendrá demasiada influencia. "Lo más preocupante de Francia más allá de su edad es la capacidad de los jugadores que tiene, que son de temer porque son jugadores muy decisivos de tres cuartos para adelante", dijo.

También advirtió de las transiciones rápidas que realiza el conjunto galo, como la solidez de su defensa y de la sociedad entre Antoine Griezmann y Olivier Giroud. "Ojalá que podamos prevalecer, me gustaría que Argentina pueda establecer diferencias desde el juego porque estos jugadores tienen mucha más capacidad", sostuvo Sampaoli, que no descartó el ingreso del delantero Cristian Pavón en lugar de Gonzalo Higuaín, lo que permitiría que Lionel Messi juegue en puesto de falso 9. "El abanico de posibilidades de la selección argentina está dada por muchos jugadores, Cristian es uno que se ha adaptado muy rápido a los jugadores con mayor experiencia en la selección y eso le da posibilidades para estar mañana, como a otros jugadores", estimó.

El seleccionador subrayó, en tanto, el compromiso de Messi con sus compañeros dentro y fuera del campo. "Es una persona con tanta claridad para ver el fútbol que nos permite a nosotros ver cosas que solamente un genio puede ver. Muchas veces es muy difícil estar a la altura de un referente como es Leo, es un farol, hay que saber estar a la altura de él. Hay jugadores que lo entienden rápido y hay otros a los que les va a llevar un tiempo", declaró.

En tanto, Sampaoli descartó una posible renuncia si Argentina no clasifica a cuartos de final, pese a que cuenta con un contrato hasta el Mundial de Qatar 2022. "Vine a un lugar donde yo quería venir y realmente estoy muy contento de estar acá, más allá de todo lo que se pueda generar alrededor. Mientras tenga la posibilidad de estar acá voy a luchar todos los días", sostuvo.