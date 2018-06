Sampaoli: "He elegido dónde quiero estar y no me planteo mi salida"

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, negó que se plantee su adiós como técnico de la 'albiceleste' y que, "más allá de la frustración" tras haber perdido por 4-3 ante Francia, la eliminación de su equipo en los octavos de final del Mundial ha sido una situación que le "fortalecerá" como DT.

"Es doloroso quedar fuera de la Copa del Mundo con el esfuerzo de los jugadores, que lo dejaron todo en la cancha. Más allá de la frustración, para mí el hecho de estar acá es haber elegido dónde quiero estar y no me planteo mi salida", explicó el ex seleccionador de Chile en la rueda de prensa tras el partido ante los franceses.

"En lo personal, es una gran frustración. Yo tenía mucha ilusión y ganas de llevar a Argentina lo más arriba posible. La verdad que siempre tuve la ilusión. Es una frustración que me fortalecerá como entrenador", añadió el casildense.

Sampaoli mantuvo el discurso de que su equipo no fue superado por la selección francesa y que incluso pudieron ganar el cruce. "Es una frustración. No ha habido tantas diferencias entre Francia y Argentina hoy. Argentina tuvo oportunidades, luchó y hasta el final pudo conseguir el empate. Empezamos a ganar el partido y nos duró poco. El rival se adueñó de una falta de firmeza colectiva", declaró.

El técnico, de 58 años, mostró su malestar con la idea de juego que desarrollaron. "No fue el ideal que yo como entrenador hubiese querido. La identidad de la necesidad fue más fuerte que la propuesta deportiva. Había una necesidad más que una obligatoriedad por ganar. Nosotros contamos con el mejor jugador del mundo y teníamos que tratar de generar situaciones colectivas para desatar su brillantez. Por momentos se logró", aseguró.

Por último, Sampaoli explicó por qué eligió a Meza para remontar a Francia en lugar de a Paulo Dybala o Gonzalo Higuaín. "En el momento que entra Meza, con Pavón estaban sufriendo con transiciones. Estaban muy solos Mascherano y Banega y quise meter un volante que permitiese ayudar más al centro del campo y tener apariciones que terminasen en gol", finalizó sobre esta criticada decisión.