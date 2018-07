Pekerman: "Hay un equipo que no pudo vencer en el campo y venció en penales"

El argentino José Pekerman, técnico de la selección colombiana, destacó que "hubo un equipo (por Inglaterra) que no pudo ganar en el campo y ganó por penales", al analizar la derrota de su equipo en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"La eliminación es un penal fallado. El partido terminó empatado. Hay un equipo que no pudo vencer en el campo de juego y vence por penales. El partido fue muy áspero, muy rudo. Todo el mundo sabía que iba a ser así. Hay que buscar defender el fútbol sabiendo lo que puede pasar. Fue incómodo jugar un partido sabiendo que estaba flotando esa sensación de que se iba a pitar algo", indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro, al referirse al penal señalado por una falta de Carlos Sánchez a Harry Kane.

"Tenemos mucha confusión. Me parece que estamos todos confundidos con este tipo de jugadas (el agarrón entre Sánchez y Kane). Es una situación difícil. Nosotros hicimos un gran desgaste y fuimos valientes, pero nos faltó un poco de profundidad. Fue difícil entrar en un partido con mucho ritmo, porque había temor cuando la pelota iba al área", añadió el técnico que no quiso desvelar si continuará al frente de la selección colombiana.

"Nunca hablo de futuro. Hoy estamos dolidos porque hemos entregado todo. Hoy, sólo hay que hablar de este partido", dijo.

Sobre Yerry Mina, autor del gol que metió a Colombia en la prórroga, destacó: "De Yerry no me sorprende nada, porque siempre pensamos que el podía dar esto. Tiene esa virtud enorme que por suerte pudo manifestar. Lo recuperamos dentro del Mundial y lo vimos en plenitud, no solo con los goles", destacó.

Pekerman aseguró que "hubo comentarios muy graves sin fundamentos" contra sus jugadores en la prensa británica y aseguró que Inglaterra se ha visto favorecida por las cantidad de penales que le han pitado a favor en este torneo.

"Hubo muchos penales con Panamá, con Túnez. Eso duele y hay que ponerse en la piel de los futbolistas. Están sometidos a algo que hace del fútbol una situación extra. Cuando hay tantas faltas hay que buscar un equilibrio para que el partido se pueda jugar. Ojalá me equivoque, pero seguro que a partir del próximo partido van a tener más cuidado. Ojalá no vuelva a ocurrir, porque ha sido muy evidente", indicó.

Pekerman también se refirió a la ausencia de James Rodríguez. "Nos faltó un jugador clave. El que más crea y define. Es determinante y lamentablemente no lo hemos tenido en condiciones en el torneo", dijo.

"Este fue un equipo valiente, que ha luchado mucho y ha progresado. Que no se resigna con ningún rival por más apellidos y alcurnia que tenga. Por ellos deseaba pasar esta ronda, porque hemos luchado con el viento en contra desde que empezamos. Fuimos sobrellevando las dificultades y nuevamente nos vamos en una definición es muy difícil de aceptar. Los jugadores se merecían pasar esta ronda", concluyó.