Rodrigo Echeverría: "En el plantel queremos ganar la Copa Chile"

Rodrigo Echeverría, defensa de Universidad de Chile, aseguró este miércoles que en el plantel azul están enfocados en ganar la Copa Chile 2018, por lo que no saldrán a especular en la llave frente a Cobreloa por los cuartos de final.

El elenco colegial es el único de los tres grandes del balompié nacional con vida en la competición que da al campeón un boleto para la Copa Libertadores 2019. La ‘U’ se coronó en Copa Chile en los años 1979, 1998, 2000, 2012-13 y 2015.

Consultado por la llave ante los loínos, el zaguero declaró en el CDA que "todos los equipos que nos van tocando son súper complicados. Cobreloa viene de ganar con un amplio resultado (7-0 sobre San Marcos), tiene buenos jugadores y estamos trabajando para contrarrestar eso".

"No sé si hay presión, pero en el plantel todos queremos ganar la Copa Chile, y pelear por los dos torneos. La idea es ganar confianza en estos partidos que vienen", complementó.

En el plano personal, el formado en la ‘U’ y con paso a préstamo por Everton no dramatizó por esperar su oportunidad en el banco de suplentes. "Yo estoy tranquilo, trabajando duro para estar ahí cuando me necesiten. Solo queda seguir trabajando de la mejor manera para cuando el día que me toque jugar, no soltar más la titularidad", señaló.

La ‘U’ abrirá este sábado la disputa de los cuartos de final de la Copa Chile, cuando desde las 17:30 horas se enfrente a los naranjas de Rodrigo Meléndez en el Estadio Nacional.