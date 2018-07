Danny Pérez y su fichaje por Colo Colo: "Llego a un grupo con grandes jugadores y espero ser un aporte"

El joven refuerzo de Colo Colo, el delantero venezolano Danny Pérez, enfrentó este jueves su primera conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde estuvo acompañado por el entrenador Héctor Tapia.

De entrada, el director técnico del elenco popular le dio la bienvenida al ariete de 18 años que tendrá en el ‘Cacique’ su primera experiencia en el exterior, ya que previamente defendió al Deportivo La Guaira y el Zamora FC de su país.

"Esperamos que Danny se sienta cómodo en el club. Llega a las divisiones menores y esperamos que sea un aporte para nosotros. A Danny lo veníamos siguiendo en su paso en Zamora. Es un jugador con características interesantes que creo que nos va a aportar mucho", expresó ‘Tito’.

En tanto, el ex seleccionado juvenil ‘vinotinto’ y que anotó seis goles en el pasado Torneo Apertura venezolano, que ganó el Zamora FC, declaró en Pedrero que "me he sentido muy cómodo y agradecido por toda la gente del club. Llego a un grupo con grandes jugadores y a aprender de todos ellos".

"Lo que viví en Zamora fue impresionante por todo lo que vivimos el año pasado. Ahora llego al club más importante de este país y espero ser un aporte, agregó.

El joven atacante reveló además que su juego “es alegre y vistoso. Soy un jugador aguerrido, no me gusta entregarle la pelota al contrario y siempre ir para adelante. Para mí es un sueño compartir con jugadores como Jorge Valdivia y Lucas Barrios. Me siento muy feliz de llegar a un equipo como este".

Por último, Pérez señaló que "quiero hacer una gran campaña en este club para poder seguir abriendo el camino a que más venezolanos vengan a jugar a Chile. Mis compañeros me han dicho que es una gran responsabilidad jugar en Colo Colo y sé que este es un equipo ganador y soy un jugador ganador".