Didier Deschamps: "Bélgica no ha llegado aquí por casualidad"

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, mostró "mucho respeto" por el español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, rival este martes por un puesto en la final del Mundial y un rival que "no ha llegado por casualidad" a las semifinales del torneo y para el que está "listo" a enfrentarse sea cual sea el sistema por el que opte.

"Tengo mucho respeto por Roberto Martínez. Está a la cabeza de uno de los mejores equipos ya en la fase de grupos de nuestra Eurocopa en Francia, aunque tuvo un jarro de agua fría contra Gales. Es una generación que se conocía, que ha vivido junta y sólo hay que ver donde juegan sus jugadores", afirmó Deschamps este lunes en rueda de prensa.

Además, subrayó que "sin querer ofender", el trabajo de su homólogo "se ha beneficiado también del trabajo de Marc Wilmots", predecesor del español. "En cualquier caso, tiene un potencial importante de jugadores y le felicito por estar en semifinales con nosotros", expresó.

También tuvo palabras para el ayudante del catalán, un Thierry Henry con el que ganó el Mundial en 1998. "Es alguien al que aprecio, estuvimos juntos en la selección cuando era muy joven y yo estaba más en el final de mi carrera. Estoy contento por él, aprecio todo lo que ha hecho, ya sea en un club o en la selección. Será una situación difícil para él porque se enfrentará a su país, pero ya sabía que podía ser el caso", apuntó.

Deschamps cree que su rival tiene "un gran potencial físico" y que ambos equipos se conocen. "Muchos jugadores de mi equipo se medirán a compañeros de club y se podrán tener estima, pero dentro de este partido, cada uno intentará aprovechar de su lado la oportunidad que se le dé para pasar a la final", añadió.

El ex jugador dejó claro que su equipo "está listo para afrontar diferentes tipos de organización" que pueda plantear Roberto Martínez y no le dio importancia a la baja de Meunier en el lado derecho. "Podrá ser sustituido por otro de su puesto o por otro diferente, pero alguien le va a sustituir", zanjó.

"Bélgica no ha llegado aquí por casualidad y rinde muy bien en la transición defensiva y en la velocidad del ataque. Contra Brasil, usó dos contra uno para evitar que los brasileños pudieran jugar por los extremos y tiró a las bandas a Eden Hazard y Romelu Lukaku", analizó.

En este sentido, advirtió que Kanté "tendrá un papel, como en cada partido, pero con ciertas modificaciones", que podría ser tanto "en función del rival" como de cara al esquema que ponga sobre el campo. "Es un peón esencial por el número de balones que recupera y su posicionamiento. Tuve un papel muy preciso contra Messi en octavos y fue en parte gracias a él que no vimos a Messi contra nosotros", indicó.

"El potencial y la calidad individual están ahí. El equipo que estuvo en la final de la Euro 2016 tenía más experiencia pero ya dije que este era ya competitivo al inicio del Mundial. Tiene un margen de progresión importante y ya ha progresado en esta competición, aumentando su poderío para la calidad de lo rivales de octavos y cuartos. Esto les servirá en los próximos años y será todavía más competitivo, con la generación de los jugadores de 20 años teniendo 25", remarcó Deschamps.

Finalmente, tras la derrota hace un año en la final de la Eurocopa, el seleccionador francés advirtió que "en el fútbol no hay revancha". "No me gusta ese término, cada partido tiene su contexto y particularidades. Los que estaban en 2016 ya lo han digerido y ahora hay la oportunidad de jugar una final de Copa del Mundo. Bélgica no es Portugal, pero nos exigirá mucho esfuerzo para lograr lo que queremos", sentenció.