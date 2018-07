Borghi se "arrepintió" de sus críticas a Sampaoli: "Me llamaron los chanchos y me dijeron que no lo hiciera nunca más"

El ex entrenador de la selección chilena, Claudio Borghi, entregó un particular "arrepentimiento" por una comparación que hizo en medio de las duras críticas en contra del actual entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli.

Una vez consumada la eliminación de la Albiceleste en el Mundial de Rusia, el trasandino en su barrio al casildense le dirían "el chancho arriba de un árbol… Porque nadie sabe cómo llegó hasta ahí".

Ahora, y en una conversación con la TV Pública argentina, el campeón del Mundo de 1986 se disculpó "porque hice una declaración de la que me arrepentí bastante, porque no es mi estilo faltar el respeto, con esto del chancho arriba del árbol. La verdad que me sentí un poco avergonzado después".

Tras esto, Borghi afirmó "tengo diferencias humanas importantes con él, muy importantes. Se me fue un poco la mano. Me llamaron los chanchos y me dijeron que no lo hiciera nunca más con Sampaoli".

El ex seleccionador nacional insistió en sus críticas a Sampaoli, afirmando que "tengo diferencias humanas importantes con él", añadiendo que no lo considera un mal entrenador.

"Tiene logros, pero no tiene algo que es bastante importante, que es ética. La ética es difícil de medir", puntualizó.