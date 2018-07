Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid para jugar en la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo dejará el Real Madrid despues de nueve años para jugar a partir de la próxima temporada en la Juventus de Turí­n.

"El Real Madrid comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus", señaló el club en su comunicado.

"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial", agregaron.

El cinco veces ganador del Balón de Oro pone así fin a su etapa en el equipo más laureado del mundo para emprender un nuevo reto en el campeón de la Serie A italiana, después de haber pasado también por la liga portuguesa y la Premier League inglesa.

El delantero de 33 años explicó en una carta los motivos por los que decidió finalizar su etapa en el club blanco.

"Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan", dice el texto