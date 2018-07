Vidal arrendó una isla en Colombia para vacacionar con un grupo de amigos

Ayer En su mayoría los invitados eran ex compañeros del volante en las inferiores de Colo Colo. El animador Mario Velasco, otro de los convidados dijo que "siento que esto lo retrata como persona, decir 'hoy por mí, mañana por ti".

En LUN , el animador Mario Velasco, entregó detalles de las vacaciones que Arturo Vidal organizó para él y una decena de amigos y para la cual arrendó una isla ubicada a una hora de Cartagena de Indias en Colombia.

"La invitación fue all inclusive. Lo único que me dijo que preparara fue el bolso y que me preocupara de pasarlo bien" dijo Velasco.

La mayoría de los invitados del volante del Bayern Munich eran ex compañeros suyos de la sub 15 de Colo Colo.

Según Velasco, el dato de la propiedad se lo dio el seleccionado colombiano y compañero de Vidal en el equipo alemán, James Rodríguez.

"En el día para el almuerzo comíamos lo que nos preparaban y todas las noches prendíamos la parrilla, carreteamos. También hicimos deportes acuáticos. Nos tirábamos al agua en medio de la nada. Fue filete" dijo Velasco sobre la rutina de Vidal y sus invitados en la isla colombiana.

El animador agregó que "siento que esto lo retrata como persona, como decir: 'hoy por mí, mañana por ti', porque tiene historias con estos amigos del viaje, en los cuales estos cabros se portaron súper bien con él cuando eran chicos, entonces de alguna manera él les agradece eso siendo generoso, gracias a la suerte que ha tenido en la vida".