Armando Cooper: "Tengo contrato con la U y lo voy a cumplir"

El mediocampista panameño Armando Cooper aseguró este miércoles que su postura es cumplir el contrato con Universidad de Chile y trabajar duro en cada entrenamiento para ser parte del andamiaje del entrenador Frank Darío Kudelka.

Tras defender a Panamá en el Mundial de Rusia, el volante se sumó a las prácticas del elenco colegial en el CDA y entregó los pasos a seguir en el cuadro azul, donde ha estado lejos de ser protagonista.

"Tengo contrato y lo voy a cumplir. Después, el técnico decidirá, yo tengo contrato, y seguiré trabajando como lo he hecho siempre acá y donde siempre he ido. Siempre doy lo mejor de mí en los entrenamientos y ojalá se me dé la continuidad", expresó.

"Yo siempre tengo el ánimo, siempre hay que tenerlo y no es porque haya jugado un Mundial. Yo siempre vengo con el mejor el ánimo y con las ganas de aportarle al grupo en lo que necesite", agregó el centroamericano.

Consultado, en tanto, por su participación en una Copa del Mundo, donde Panamá enfrentó nada menos que a Inglaterra y Bélgica, Cooper dijo que "fue una experiencia muy buena para quienes nunca lo habíamos vivido. Son jugadores de talla mundial, que muestran su calidad y a quienes no puedes darle ventaja”.

“Con el tiempo todo ese momento va a valer la pena. Quizás nosotros le tuvimos mucho respeto y eso fue causa de los malos resultados, pero hay que sacar enseñanzas y valorar la experiencia para los más jóvenes", sentenció.