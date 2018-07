Frank Kudelka comunicó la baja de Pinilla para la revancha con Cobreloa

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, comunicó este jueves la baja del experimentado delantero Mauricio Pinilla para la revancha ante Cobreloa, este sábado por los cuartos de final vuelta de la Copa Chile 2018.

A la hora de explicar la baja del ariete, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que "ahora tiene otro problema en la espalda que no lo deja entrenar con normalidad, así que no será tenido en cuenta”.

Recordar que ‘Pinigol’ se perdió también la revancha de octavos ante Colchagua, en Rancagua, y el pleito de ida con los loínos por una sobrecarga muscular.

Quienes tampoco estarán en el gramado del ‘Zorros del Desierto’ por lesión son el delantero Francisco Arancibia y el volante creativo Gustavo Lorenzetti.

En tanto, Kudelka también comentó la situación del volante panameño Armando Cooper, quien no ha tenido la regularidad esperada en la tienda colegial y espera desde el segundo semestre sumar minutos.

Respecto al mundialista en Rusia, el ex DT de Talleres de Córdoba dijo que "a Armando Cooper sí lo conozco, ha tenido su merecido descanso después del Mundial así que veremos en qué circunstancias lo encontramos de cara a los próximos partidos".

"Son jugadores que ocupan cupos, no diré más de lo que dije anteriormente, hay que aceptarlo de esa manera, no tengo otra información más de que continúa con nosotros", agregó.

Otro punto que tocó Kudelka fue la racha de cinco triunfos consecutivos y la mejora que ha presentado el equipo desde su arribo.

"No le doy importancia a la racha. Uno no propone eso. Nos ayuda para seguir mejorando como equipo. es importante para involucrar a los jugadores en la idea de juego. Ganar predispone de una buena manera, porque ayuda a mejorar y aceptar lo que se les pide a los jugadores", apuntó.

En cuanto a la mejora experimentada, el trasandino señaló que "estoy satisfecho en algunos aspectos y no en otros. Sabíamos que iba a ser de esta manera. Revertir mentalmente con triunfos la situación anómala que traía el equipo es bueno. Hoy estamos en facetas evolutivas, pero jugar regularmente no nos permite entrenar ciertos conceptos. Hay cosas que hacemos bien y otras que no las hacemos bien. De eso se trata la preparación".