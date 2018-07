Revelaron quiebre en la selección argentina y que entre Sampaoli y Beccacece "no hubo 'trompadas' porque un par de colaboradores intercedió"

El diario Clarín de Argentina, reveló el historial de conflictos del seleccionador de fútbol trasandino, Jorge Sampaoli, en el triste paso de la Albiceleste por el mundial de Rusia 2018.

"A Beccacece, en especial, los dirigentes de la AFA siempre lo miraron con un cierto desagrado. Lo notaban participativo al extremo, con un vuelo demasiado alto. Por eso antes de fin de año se había instalado la posibilidad de sumar al cuerpo técnico a Pablo Aimar, quien además contaba con la aprobación de los jugadores" dijo la publicación.

Clarín asegura que Beccacece tuvo un quiebre con Lionel Messi y que este sucedió en una práctica en Inglaterra. "Leo, así no. Te conviene enganchar para el otro lado" le habría dicho el ex DT de la U al astro del Barcelona, a lo que el jugador, que no dijo nada en el momento, posteriormente le pidió a Sampaoli que no se repitiera una situación similar.

"Por qué Federico Fazio y Giovani Lo Celso, dos que se perfilaban como titulares en la etapa de entrenamientos en Barcelona, concluyeron con un nulo protagonismo mundialista, el defensor sólo jugando el tramo final contra Francia y el del PSG ni un minuto? Desde la intimidad de la Selección le atribuyen toda la responsabilidad a Messi y a un par de comentarios que le habría hecho al entrenador: por un lado, ciertas imperfecciones en la salida desde atrás del marcador central de la Roma; y por otra parte, un pase del zurdo ex Central que no le convencía para su juego" planteó Clarín.

El artículo ahonda en las divisiones y la eventual influencia de Messi y los jugadores en la conformación del equipo en Rusia 2018 y además añadió que "Sampaoli y Beccacece son el día y la noche. Uno quería entrenar posesión y el otro, vértigo. Uno quería jugar con tres atrás y otro, con cuatro. Uno con un 9 y otro, con dos 9. Y así".

"No hubo trompadas porque un par de colaboradores intercedieron para calmarlos" dijeron a Clarín sobre lo tensas que terminaron las relaciones entre Sampaoli y su ex ayudante en la selección argentina.