Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi estarán a cargo de animar el show de clausura del Mundial

09:00 Desde las 10:30 en Chile se podrá ver el evento artístico que contará con los reconocidos artístas, quienes interpretaran en conjunto "Live it Up".

La ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018, que se realizará este domingo 15 de julio en el Estadio Luzhnikí de Moscú, será transmitida en vivo y un poco antes del partido entre Francia y Croacia.

Para Chile la hora indicada son las 10:30 AM y en el evento se podrá ver tanto a Will Smith, como a Era Istrefi y Nicky Jam, quien en la conferencia de prensa previa al evento tuvo palabras especiales para la comunidad latina, la que no ha tenido un buen pasar en Rusia. En esta línea el cantante señaló que "Nicky Jam va a cantar en la Copa, por lo que los latinos seguimos en ella".

Las tres estrellas interpretarán el tema "Live it Up", canción oficial de la Copa, y que sonará por primera vez en directo en las voces de sus famosos intérpretes.

El tema músical fue producido por DJ Diplo, y mantiene un espíritu de unidad y esperanza, como ha sido la tónica en la mayoría de las canciones de este evento global.

Sobre el show de clausura Alexéi Sorokin, director general del Comité de Organización, indicó que la ceremonia "tendrá un nuevo formato. No se parecerá a lo que hubo en Sudáfrica y en Brasil. Será más corta y transcurrirá justo antes del pitido inicial".

Cabe recordar que las ceremonias de clausura de los Mundiales se han convertido en un vistoso espectáculo que en varias casos a llegado a marcar las carreras de los artistas elegidos.

Haciendo un breve recuento se pueden encontrar las presentaciones destacadas de Ricky Martin con "La Copa de la Vida" (1998), Shakira con "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010), y Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte con "We Are One (Ole Ola)" (2014).

Respecto a lo que será esta presentación Nicky Jam señaló que "Lo único que puedo adelantar es que es un sueño para mí estar allí. Tenemos preparadas muchas sorpresas y tenemos que estar a la altura de una fiesta tan importante. Vamos a ponerle mucho sabor a esta ceremonia".