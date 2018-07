Usuarios bromearon con divertidos memes por el show de clausura en Rusia

El show de clausura fue breve pero intenso, especialmente en redes sociales donde los televidentes iban comentando minuto a minuto.

Con la presencia del cantante Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, el público coreó el tema del mundial, "Live It Up", pero varios quedaron sorprendidos con la presencia del reggaetonero en la clausura de Rusia.