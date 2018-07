Diario inglés ubicó a Claudio Borghi en el peor equipo de campeones del mundo

20:35 El "Bichi", que ganó México 1986 con Argentina, apareció en el "once ideal de jugadores más malos en ganar un Mundial" que elaboró The Telegraph.

Un diario inglés ubicó al ex futbolista argentino Claudio "Bichi" Borghi en un listado que de seguro no le dará tanto orgullo, ya que lo ubicó en el peor equipo de campeones del mundo.

El ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena, que fue parte del equipo trasandino que consiguió el Mundial de México en 1986, entreó en el "once ideal de jugadores más malos en ganar un Mundial" que elaboró The Telegraph.

"Enarbolado demasiado pronto, ganando la Copa del Mundo con 22 años y mientras era anunciado como el futuro reemplazo de Diego Maradona. Eso no debía ser. Borghi nunca volvió a jugar en su país, se mudó a Milán pero no jugó ni un solo partido y luego pasó a clubes casi todos los años, en una carrera que lo llevó al suizo Neuchatel Xamax, al chileno Audax Italiano y a la Serie D", señaló la crónica.

En el último Mundial ganado por Argentina, Borghi fue titular en el empate 1-1 ante Italia y en el triunfo por 2-0 ante Bulgaria.

El equipo "ideal" de los "peores" jugadores que fueron campeones del mundo fue completado por Félix (1970), Ánderson Polga, Júnior y Kléberson (2002), Shkodran Mustafi (2014), Simone Barone (2006), Aldo Donati (1938), Jesús Navas (2010), Bernard Diomede y Stephane Guivarc’h (1998).