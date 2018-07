Héctor Tapia: "Trataremos de alimentar a Barrios y Paredes de la mejor forma"

El entrenador de Colo Colo, Héctor Tapia, realizó un balance de sus primeros meses como estratega del Cacique, en su segundo período como DT. Volvió a referirse a la posibilidad que los experimentados Lucas Barrios y Esteban Paredes jueguen juntos en la ofensiva del elenco popular.

A la hora de hacer un análisis de su labor, tras su llegada a fines de abril, el técnico de 40 años declaró en diálogo con La Tercera que "se divide en dos partes: una primera antes del receso; y después, todo lo que estamos viviendo ahora. En la primera, todo muy intenso, con poco tiempo de trabajo y muchos compromisos. Estábamos bastante complicados por los puntos para clasificar en la Libertadores y en el torneo, y también teniendo que continuar con la idea que tenían los muchachos con Pablo Guede, pero yendo a proponer un poquito más, porque teníamos que ganarles a Delfín y Bolívar".

Luego se enfocó en la dolorosa eliminación en Copa Chile a manos de Ñublense. “No me gustaría ocupar el término sacrificar. Le hemos dado el mismo valor a todos los torneos. Nos encontramos con una clasificación a la Copa Libertadores. Y para lo que teníamos pensado era necesario. No veíamos otra oportunidad que darles vacaciones a los jugadores, para poder hacer una pretemporada exigente. En la fecha en que teníamos la Copa Chile, para seguir avanzando, hubiéramos tenido que no dar vacaciones; seguir con el mismo equipo, no viajar a Brasil, quedarnos acá para seguir jugando y avanzando. No teníamos planificado eso ni tampoco la botamos. Pero tuvimos que tomar decisiones y lamentablemente no nos llevaron a buen puerto en esa copa", apuntó.

Otro punto que tocó ‘Tito’ es la opción que Barrios y Paredes jueguen juntos arriba, pese a que su esquema está ideado en jugar con solamente un hombre de área. "Lo que ellos han demostrado en sus carreras hay que tratar de mantenerlo. Ellos son los primeros en tener esta intención. En cuanto a nuestro juego, trataremos de alimentarlos de la mejor forma. De llegar con un mayor volumen de ataque, de hacer un buen fútbol”, dijo.

Además, Tapia se mostró abierto a cambiar su sistema táctico al tener jugadores experimentados y que se pueden acomodar a cualquier instrucción. "Cuando tienes un plantel versátil y jugadores con un tremendo recorrido futbolístico, tú en poco tiempo lo puedes trabajar. Incluso, puedes cambiar de sistema de una semana para otra y dar ciertos toques”, expresó.

“Lo que va a marcar eso van a ser los jugadores y también los rivales de turno. Contra La Calera, que juega con tres arriba, vamos a jugar de una forma distinta a cuando enfrentemos a uno que juega con dos arriba", sentenció.