Johnny Herrera: "Creo que tenemos uno de los mejores planteles del país"

Johnny Herrera, arquero y capitán de Universidad de Chile, se refirió este martes a la austera postura de Azul Azul en el tema refuerzos para los próximos desafíos y aseguró que por ahora “no se me pasa por la cabeza” el retiro a nivel profesional.

La escuadra que dirige Frank Kudelka solamente se reforzó para la segunda parte del Campeonato Nacional con el delantero Sebastián Ubilla, quien regresa al elenco colegial tras defender por una temporada al club Al Shabab FC de Arabia Saudita.

Consultado por los inconvenientes que tuvo Azul Azul al momento de conformar el plantel para la segunda parte del año, Herrera declaró en rueda de prensa que “es un tema dirigencial y de cuerpo técnico, si bien la institución no está para gastar lo que se gastó en su minuto tiene que servir como experiencia, lo que se hizo y lo que no, lo que se gastó y no, lo que se hizo bien y mal, hay que corregir lo que se hizo mal. No tengo clara la situación financiera del club. Si de pronto hay una billetera más corta uno se las tendrá que arreglar con lo que hay”.

Pese a ello, el experimentado golero cree que la ‘U’ tiene un plantel para pelear grandes cosas. “Creo que sí estamos preparados, el semestre anterior hasta que no tuvimos esas semanas del terror, estábamos muy bien encaminados. Hoy por hoy somos prácticamente las mismas personas, estamos ahí, a dos partidos, jugando un partido en nuestra cancha con el puntero”, dijo.

“Las expectativas están en pelear el campeonato, aún hay harto camino por recorrer y estamos en buenas condiciones para meternos en pelea (…) Pero confiamos en el plantel, creo que tenemos uno de los mejores planteles del país, hay que demostrarlo en esta instancia cuando falta gente de peso como es Beausejour”, agregó.

Por otro lado, el oriundo de Angol descartó tener en mente retirarse a corto plazo de la actividad. El portero tiene contrato con Universidad de Chile hasta diciembre del año 2019.

“Estoy en la misma postura que hace dos, tres, cuatro o cinco años atrás, tratando de estar al mil y que cada vez que entro a la cancha dejarlo todo como siempre. No me proyecto a ningún retiro, cuando hace unos meses estaba jugando en la selección, en Libertadores en gran nivel”, explicó.

“Mientras pueda rendir y darle satisfacciones a la institución, voy a seguir estando acá y si no puedo lo haré en otro club. Por el momento no se me pasa por la cabeza (el retiro)”, sentenció.