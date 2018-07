José Mourinho: "Alexis está muy triste. No es bueno para nadie su ausencia"

15:30 El tocopillano no pudo viajar a Estados Unidos con lo "diablos rojos", luego que le negaran la visa por ser culpable de fraude al fisco en España.

El entrenador de Manchester United, Jose Mourinho, lamentó este miércoles la ausencia del delantero chileno Alexis Sánchez en la gira de pretemporada por Estados Unidos y adelantó que el ‘Niño Maravilla’ será titular en su andamiaje durante la temporada 2018-2019.

El tocopillano no pudo viajar a Estados Unidos junto a la delegación de los ‘Diablos Rojos’, luego que se le negara la visa para entrar al país norteamericano por ser culpable de fraude en España.

Consultado por la ausencia del ‘7’, Mourinho declaró que "él está muy triste, no es bueno para él o para mí, no es bueno para nadie (su ausencia). No hay nadie a quién culpar, el club está haciendo un esfuerzo. Tengo que respetar a las autoridades estadounidenses en su proceso de selección de visas".

"Espero que pueda unirse a nosotros muy pronto. Es importante para él trabajar con Juan Mata y Anthony Martial, ya que serán los atacantes con los que arrancaremos la temporada", complementó.

El elenco de ‘Mou’ jugará en suelo estadounidense la International Champions Cup, torneo amistoso donde también participarán el Bayern Munich de Arturo Vidal, Manchester City de Claudio Bravo, Real Madrid y Liverpool.