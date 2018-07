Filtraron diálogos de Messi con Sampaoli: "Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera"

El mal paso de Argentina en el Mundial de Rusia sigue dejando consecuencias. Es que durante este jueves, un periodista filtró una serie de diálogos entre los seleccionados, los que están llenos de recriminaciones principalmente en contra del ex entrenador Jorge Sampaoli.

Las conversaciones, que fueron publicadas por el reportero de TyC Sports Ariel Senosiain en el sitio www.cronicasdeayer.com , corresponderían al post-partido de la derrota 3-0 de los albicelestes ante Croacia por la fase de grupos.

En su relato, el periodista expresó que tras el encuentro "los futbolistas citaron a una reunión al técnico y dos de sus ayudantes. Los hijos querían retar al padre. Allí fueron Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Lionel Scaloni. En no más de quince minutos, escucharían una larga lista de reclamos: las pruebas, la inseguridad, las formaciones, los cambios, las acusaciones, sus peleas, sus nervios".

"Si estás nervioso, el jugador lo percibe. Si el jugador no te cree es imposible que después puedas lograr algo tan importante como una organización colectiva", fue lo que afirmó el ex DT de Chile.

Los cuestionamientos hacia el casildense venían principalmente de figuras como Lionel Messi y Javier Mascherano, quienes afirmaban que el entrenador ya no tenía credibilidad con su discurso. "No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión", señaló.

Messi, por ejemplo, señaló a Sampaoli que "me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien".

Según Senosiain, en la reunión también estuvo presente el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien le pidió al adiestrador "ceder" en medio de la crisis del plantel.