Frank Kudelka: "Tenemos un plantel amplio, pero no tan equilibrado"

16:13 El entrenador de Universidad de Chile también explicó que Mauricio Pinilla no estará en el inicio de la segunda rueda del Campoenato Nacional porque "no podemos correr riesgos".

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se refirió este viernes a variados tópicos en rueda de prensa, apuntando principalmente al plantel que tiene para afrontar los desafíos del segundo semestre y a la lesión que tiene a Mauricio Pinilla al margen de la reanudación del Campeonato Nacional.

Consultado por el equipo que presenta para disputar la segunda rueda del torneo, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que "tenemos un plantel amplio, pero no tan equilibrado en el puesto por puesto, pero eso lo teníamos claro desde un principio y así debemos afrontar los desafíos".

En cuanto a la sensible ausencia del ‘9’ azul para el cruce con Huachipato, pese a que en la semana el jugador afirmó sentirse bien, el ex técnico de Talleres de Córdoba indicó en el CDA que “su no citación está relacionado a su evolución. No podemos correr riesgos ya que lo vemos tan bien en su evolución y en su entrenamiento, pero necesita un tiempo para sostener esa evolución y que no se le produzca otra problemática lumbar”.

Ante la declaración de ‘Pinigol’ de que estaba listo para volver a las canchas, Kudelka señaló que "si yo fuera jugador y me preguntan que cómo estoy, yo digo que estoy para jugar y a disposición del técnico, es más que claro eso, aún sabiendo que el proceso evolutivo y médico que requiere después de su intervención era de más tiempo, porque estaba muy próximo el partido".

Por otro lado, el DT trasandino esbozó una autocrítica por permitir que Jean Beausejour siguiera jugando ante Cobreloa, el pasado fin de semana por Copa Chile, cuando el jugador presentaba problemas en su rodilla que le impedían mantenerse bien en pie.

"Me dejé llevar por el grado de personalidad de Beausejour post lesión. Él me dice en el medio del partido 'yo sigo', y cometo el error de dejarlo seguir. Después siento, y lo digo públicamente, que tendría que haberlo sacado. Yo marco mi defecto de acuerdo a lo que pienso”, declaró.

Universidad de Chile volverá a la acción este domingo en el Campeonato Nacional, cuando a partir de las 17:00 horas y por la fecha 16 enfrente en el Estadio Nacional a Huachipato.