Seleccionada nacional Fernanda Pinilla: "Ser mujer en Chile es difícil y ser lesbiana es peor"

La futbolista Fernanda Pinilla, una de las figuras de la selección nacional de fútbol femenino que clasificó al Mundial de Francia 2019, reveló que es lesbiana y se declaró feminista.

En declaraciones a Palabra Pública , la joven de 24 años y alumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile contó que por algún tiempo creyó que su homosexualidad era algo "malo", pero logró superarlo.

"Afortunadamente, no fue un período tan largo, no fue algo que yo recuerde como un episodio tan tormentoso en mi vida, pero sí lo pensé y sí me cuestioné muchas cosas. Nunca mi existencia, pero sí que yo estaba haciendo algo mal, que tal vez tenía que alejarme un poco del fútbol, que tal vez era el fútbol el responsable!, expresó.

La actual jugadora de Universidad de Chile contó que su primera relación fue a los 15 años con otra futbolista. Todo esto sin el conocimiento de sus papás. "Tuve que fingir que ya no pasaba nada y aguantarme eso durante cinco, seis años. Todo mi otro círculo lejano sabía, amigos, amigas, pero no mi familia", expresó.

Con el tiempo, sus padres se acostumbraron a la situación. "Ya es algo muy natural y afortunadamente si en algún momento llegué a pensar que mi familia me dio la espalda, que estaban siendo injustos y me pude haber sentido mal, creo que por toda la educación que ellos recibieron y también por la que recibí yo, es entendible. Es muy entendible, no los culpo por nada y hoy me siento muy agradecida de tener los papás que tengo. Que se hayan dado cuenta, tener el poder de haberlos reeducado y que ellos lo reconozcan es algo que te engrandece", añadió.

Por su imagen como deportista, Pinilla afirmó que no tiene miedo de que su declaración la afecte en algo.

"Si por ejemplo subiera alguna foto tomándome una chela siento que dañaría mucho más mi imagen de deportista. Una puede pensar que no te van a invitar a eventos sociales, canales televisivos, empresas donde necesiten figuras públicas, pero poco me importa eso. Me importa tanto más poder expresarme tranquila, así como he subido más de algún comentario en Twitter o algo por el estilo, no que eso sea un miedo, que me frene", expresó.

Aunque aseguró que nunca ha sido atacada por su orientación sexual, la jugadora dijo que de todas maneras se siente discriminada por algunos aspectos culturales del país, recordando casos como los de la joven lesbiana Nicole Saavedra, que fue asesinada en la Región de Valparaíso.

"El movimiento feminista que se está llevando a cabo se relaciona con esto, pero aún así ser mujer en Chile es difícil y ser lesbiana es peor", aseveró.