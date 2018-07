Esteban Paredes dijo que Johnny Herrera se equivocó: "No hay que incitar a la violencia"

El jugador de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió al incidente que terminó con tres heridos de bala en el Centro Deportivo Azul (CDA) y a las declaraciones de Johnny Herrera, quien responsabilizó del hecho a barristas albos.

"Fue lamentable lo que sucedió en el CDA, es algo muy penoso. Como personas públicas que somos y referentes de nuestros clubes debemos llamar a la calma y no incitar a la violencia, creo que Johnny se equivocó en esas palabras", dijo.

"Tiene que medir sus comentarios, porque hay mucha gente que anda en la calle y él está poniendo en juego su integridad física", agregó.

Paredes sostuvo que "la justicia se tiene que aplicar y no nosotros empezar a decir cosas o insinuar a la violencia. Espero que se solucione pronto. No me sorprenden estas acusaciones, pero es algo muy complicado, le hace mal a él, a los clubes, al fútbol chileno".

El jugador albo recalcó que "con eso estamos incitando a la violencia, tenemos que calmar ese escenario y que la familia vuelva al fútbol, es lo que todos queremos".