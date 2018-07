Frank Kudelka confirma regreso de Pinilla: "Ya podemos tenerlo en cuenta"

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, comunicó este jueves que el delantero Mauricio Pinilla superó completamente una lesión lumbar y está disponible para ser citado para el compromiso del fin de semana ante Deportes Antofagasta en el ‘Calvo y Bascuñán’.

En rueda de prensa en el CDA, el estratega de origen argentino declaró respecto al ‘9’ azul que “Pinilla está bien. No quería correr riesgo de una lesión. Por su adaptación a los entrenamientos y la evolución que vemos en él, ya consideramos que podemos tenerlo en cuenta. Creemos que es la evolución y el tiempo necesario”.

Por otro lado, el técnico del elenco colegial se refirió a la molestia que exteriorizó el volante venezolano Yeferson Soteldo al momento de salir reemplazado el domingo en el empate 2-2 ante Huachipato, en el Estadio Nacional.

“Hay que entenderlo. Es un buen jugador de fútbol, pero también tenemos que hacerle ver que con eso no alcanza. Hay que crecer en el conocimiento, en la prestación, porque entendemos que tiene algo natural que lo hace ser un muy buen jugador de fútbol, pero para que llegue a su máxima performance aquí o en otro lado, tiene que ir creciendo”, señaló.

“Esa parte gestual, también está en esa faceta de que nosotros tratamos de educarlo. Bajo ninguna perspectiva voy a tomar represalias por ello. No es la primera ni la última que a uno como técnico le pueda pasar”, agregó.

En cuanto a los trabajos y el avance que ve en el plantel, Kudelka indicó que “hay aspectos en los que se ha evolucionado y hay otros que toman más tiempo. Si creo que queremos tener un equipo más equilibrado y eso pasa con ser más contundentes a la hora de definir y estar más seguros a la hora de defender”.

Consultado por la dura visita a Deportes Antofagasta, el ex DT de Talleres de Córdoba dijo que los ‘Pumas’ “atacan con mucha gente, tienen transiciones rápidas. Son características de equipos que si no manejas los momentos, te pueden complicar. Son partidos difíciles. Estamos tratando de crear el equipo que funcione de la mejor manera posible. Tenemos un estandarte, una bandera que nos obliga a ganar todos los partidos. No nos tiene que agarrar la desesperación de ganar de cualquier forma. Eso no te satisface a largo plazo”.

Para finalizar, el entrenador de 57 años comentó lo que fue la balacera que ocurrió el martes en los alrededores del CDA, hecho que terminó con tres hinchas de la ‘U’ heridos.

“El primer momento fue de zozobra. Lo que me tocó, me enteré mucho después. Cuando salí a seguir trabajando me di cuenta de que no había gente hasta que me avisaron y me enteré de todo. Es una situación que trae congoja, que trae situaciones feas al menos para mí. Al día siguiente la institución explicó las formas y seguimos adelante”, sentenció.